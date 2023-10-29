Винисиус: фанаты «Реала» привыкли к Роналду, но теперь к нам пришёл Беллингем

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор прокомментировал победу своей команды над «Барселоной» в «эль класико» (2:1), а также оценил уровень игры полузащитника Джуда Беллингема, дубль которого принёс победу «сливочным». Бразилец сравнил Беллингема с бывшим звёздным нападающим «Реала» Криштиану Роналду, ныне выступающим в саудовском «Аль-Насре».

«Когда мы бьёмся, мы можем выиграть каждую игру, и сегодня мы хорошо играли во втором тайме, мы контролировали игру, и я знал, что это произойдёт, что у Джуда снова будет шанс забить два гола за нас.

Это невероятно, Джуд всегда делает разницу, болельщики привыкли к Криштиану, но теперь к нам пришёл Беллингем. У нас много молодых игроков, мы всегда вместе на поле и за его пределами. Я думаю, что именно это единство нашей команды позволяет нам не переставать возвращаться в оборону и отрабатывать каждый за каждого. Именно это создаёт хорошую команду, которая хочет добиться многих побед», — приводит слова Винисиуса Marca.

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Напомним, сегодня, 28 октября, в матче 11-го тура испанской Ла Лиги встретились «Барселона» и мадридский «Реал». Команды играли на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне (Испания). «Реал» обыграл «Барселону» со счётом 2:1 благодаря дублю Джуда Беллингема.