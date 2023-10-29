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Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем пошутил над «Барселоной» после победы в «эль класико»

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем пошутил над «Барселоной» после победы в матче 11-го тура чемпионата Испании с «Барселоной» (2:1). Отметим, в этой встрече игрок оформил дубль.

В своей социальной сети Беллингем опубликовал картинку, на которой он и три других игрока «Реала» изображены в качестве участников группы The Beatles легендарной обложки Abbey Road.

«Барселона» вышла на этот матч в форме в форме с логотипом The Rolling Stones.

На данный момент «Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, записав в свой актив 28 очков. «Барселона», в свою очередь, находится на третьем месте, набрав 24 очка.

В следующем туре «Барселона» встретится с «Реалом Сосьедад», а «Реал» сыграет с «Райо Вальекано».

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.