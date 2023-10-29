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Вратарь «Факела» Беленов назвал победу над «Спартаком» исторической

Вратарь «Факела» Беленов назвал победу над «Спартаком» исторической
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Вратарь «Факела» Александр Беленов поделился мнением о минувшем матче РПЛ, в котором воронежская команда обыграла московский «Спартак» со счётом 2:0.

«Наверное, можно назвать победу над «Спартаком» исторической. Я думаю, что на стадионе были люди, которые были на той игре 20 лет назад. Думаю, что они получили удовольствие.

«Спартак» не доставил проблем? Чего-то сверхъестественного не было. Сделал своё дело, как и должен был», — сказал Беленов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, после 13 туров чемпионата России «Факел» набрал 15 очков и на текущий момент занимает 12-е место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей «Спартак» заработал 20 очков и располагается на четвёртой строчке.

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