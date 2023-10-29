Анчелотти: Беллингем может забить 20-25 голов за сезон, но мы ждём такого же от нападающих

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о том, какую результативность способен продемонстрировать полузащитник «сливочных» Джуд Беллингем в текущем сезоне.

«Джуд может спокойно забить 20 или 25 голов. Мы не считаем, что он бомбардир, но на данный момент он забивает много голов, однако мы ожидаем подобного и от нападающих», — приводит слова Анчелотти Marca.

Напомним, в нынешнем сезоне 20-летний футболист принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых отметился 13 забитыми мячами и тремя результативными передачами. В минувшем матче чемпионата Испании с «Барселоной» Беллингем оформил дубль, благодаря которому «сливочные» одержали победу со счётом 2:1.

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