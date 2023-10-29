Тренер «Барселоны» Хави: Беллингем — отличный игрок, благословлённый небесами

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился мнением о полузащитнике мадридского «Реала» Джуде Беллингеме после минувшего матча команд в чемпионате Испании, в котором английский футболист отметился двумя голами.

«Беллингем — отличный игрок, но, кажется, благословлённый небесами. Все мячи при отскоках и подобрах приходят к нему», — приводит слова Хави сайт журналиста Альфредо Педуллы.

Напомним, «Барселона» играла с «Реалом» в матче 11-го тура Ла Лиги. Команды играли на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне (Испания). «Реал» обыграл «Барселону» со счётом 2:1. Таким образом, после 11 туров испанской Примеры «Барселона набрала 24 очка и находится на третьем месте. В свою очередь, «Реал» заработал 28 очков и располагается на первой строчке.

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