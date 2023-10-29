Андрей Канчельскис: даже ничья станет хорошим результатом для «МЮ» в дерби с «Сити»

Бывший футболист Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от матча 10-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити». Встреча состоится сегодня, 29 октября. Начало игры — в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«В этом году будет борьба — «Сити» снова будет бороться за чемпионство. Раньше «Юнайтед» каждый год выигрывал, и все говорили: «А куда дальше? Нет мотивации». А «МЮ» в итоге обошёл «Ливерпуль» по титулам в АПЛ. «Сити» тоже хочет вписать войти в историю, что они сейчас и делают. Никаких послаблений не будет.

В том году «Сити» завоевал три трофея, но настрой и мотивация должны быть всегда. Что объяснять? Нет такого, что они выиграли и теперь почивают на лаврах. Каждый год идёт конкуренция, есть задачи. Если любишь своё дело, будешь играть и выкладываться на все 100 процентов. А если пришёл на время, то быстро и закончишь. Такие живут одним днём: выиграли и ходят рассказывают всем сказки. Но там такого нет, во всяком случае я не видел.

Дерби есть дерби — каждая команда может дать бой, здорово и уверенно сыграть. Я играл во многих дерби и знаю, какой настрой и ажиотаж перед игрой. За неделю до игры газеты пишут, телевидение, фанаты обсуждают. Для «Юнайтед» очень важно закрепить последние результаты. Вижу, что у команды есть проблемы, поэтому даже ничейный результат будет для них хорошим. Дерби — принципиальная игра, особенная. Надеюсь, «МЮ» отберёт очки у «Сити», — сказал Канчельскис в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.