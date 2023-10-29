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Игрок «Бетиса» Фекир поддержал жителей Газы после израильских бомбардировок

Игрок «Бетиса» Фекир поддержал жителей Газы после израильских бомбардировок
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Атакующий полузащитник «Бетиса» Набиль Фекир выразил слова поддержки жителям Газы, которые подверглись бомбардировкам со стороны израильской армии.

«Более 20 дней бомбардировок. Резня у всех на глазах. Невинных женщин, детей, мужчин убивают только потому, что они палестинцы. Это геноцид. Да поможет им Аллах. Все наши молитвы с жителями Газы», — написал Фекир в соцсети X (ранее Twitter).

По информации СМИ, в последние часы Израиль усилил бомбардировки на севере сектора Газа. Отмечается, что больше всего ударов приходится на территорию вблизи лагеря для беженцев Джабалия.

Напомним, в нынешнем сезоне 30-летний футболист не принял участия ни в одном матче за «Бетис» по причине наличия у него травмы колена.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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