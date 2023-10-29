Игрок «Бетиса» Фекир поддержал жителей Газы после израильских бомбардировок

Атакующий полузащитник «Бетиса» Набиль Фекир выразил слова поддержки жителям Газы, которые подверглись бомбардировкам со стороны израильской армии.

«Более 20 дней бомбардировок. Резня у всех на глазах. Невинных женщин, детей, мужчин убивают только потому, что они палестинцы. Это геноцид. Да поможет им Аллах. Все наши молитвы с жителями Газы», — написал Фекир в соцсети X (ранее Twitter).

По информации СМИ, в последние часы Израиль усилил бомбардировки на севере сектора Газа. Отмечается, что больше всего ударов приходится на территорию вблизи лагеря для беженцев Джабалия.

Напомним, в нынешнем сезоне 30-летний футболист не принял участия ни в одном матче за «Бетис» по причине наличия у него травмы колена.

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