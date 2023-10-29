В «Факеле» отреагировали на критику поля в матче со «Спартаком»

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов поделился мнением о состоянии газона в матче с московским «Спартаком».

«Поле? Тяжёлое — да, нет вопросов. Но оно одинаково для обеих команд. И если мы это поле перепахали и победу заслужили, то «Спартак» даже на очко не наиграл.

«Спартак» команда техничная, ажурная и кружевная и именно ей в минус такой газон? Мне всё равно. Если ты хочешь побеждать в каждом матче, ты должен подстраиваться под ситуацию. И тем более — если ты «Спартак» с многомиллионным бюджетом, если ты бьёшься за чемпионство. Тебе без разницы должно быть, на каком поле ты играешь.

Это один матч на тяжёлом поле. Но у нас в лиге достаточно случаев, когда на других стадионах поля были хуже — и там играли не один матч, а продолжительное время. И таких разговоров я не слышал», — приводит слова Котова «РБ Спорт».

Напомним, вчера, 28 октября, воронежская команда выиграла со счётом 2:0 в рамках 13-го тура чемпионата России. Голами отличились нападающие Евгений Марков и Максим Максимов. Красно-белые занимают четвёртое место в таблице РПЛ с 20 очками. «Факел» находится на 12-й позиции, у подопечных Сергея Ташуева 15 очков.