Transfermarkt представил сборную топ-5 лиг из игроков постсоветского пространства

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Авторитетный интернет-портал Transfermarkt в своём телеграм-канале опубликовал самую дорогую сборную из топ-5 европейских лиг, составленную из футболистов из стран постсоветского пространства.

Вратарь: Георгий Мамардашвили (Грузия, «Валенсия», € 30 млн).

Защитники: Александр Зинченко (Украина, «Арсенал» Лондон, € 42 млн); Виталий Миколенко (Украина, «Эвертон», € 25 млн); Илья Забарный (Украина, «Борнмут», € 20 млн).

Полузащитники: Михаил Мудрик (Украина, «Челси», € 45 млн); Александр Головин (Россия, «Монако», € 30 млн); Виктор Цыганков (Украина, «Жирона», € 22 млн); Руслан Малиновский (Украина, «Дженоа», € 10 млн); Далер Кузяев (Россия, «Гавр», € 10 млн).

Нападающие: Хвича Кварацхелия (Грузия, «Наполи», € 85 млн); Артём Довбик (Украина, «Жирона», € 15 млн).