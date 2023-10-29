Игроки «Пари НН» отпраздновали гол в матче с «Сочи» с картонной фигурой Кирилла Гоцука

В эти минуты проходит встреча 13-го тура Российской Премьер-Лиги между клубом «Пари Нижний Новгород» и «Сочи». Матч проводится на стадионе «Нижний Новгород». Нижегородцы выставили на газон поля картонную фигуру капитана команды Кирилла Гоцука, пропускающего игру из-за дисквалификации. Футболисты команды отпраздновали с ним первый забитый мяч.

Фото: Кадр из трансляции «Матч Премьер»

Напомним, на 82-й минуте матча с московским «Спартаком», который прошёл в рамках 12-го тура чемпионата России, защитник «Пари НН» Гоцук получил жёлтую карточку. Второе предупреждение футболист получил уже в компенсированное время и был удалён с поля. Из-за этого он пропускает матч с «Сочи».

Фото: Кадр из трансляции «Матч Премьер»

В настоящий момент «Пари НН» обыгрывает сочинцев — 1:0. Единственный мяч на счету полузащитника Николая Калинского.