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«Пари НН» — «Сочи»: вратарь нижегородцев отразил пенальти

«Пари НН» — «Сочи»: вратарь нижегородцев отразил пенальти
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В эти минуты проходит встреча 13-го тура Российской Премьер-Лиги между клубом «Пари Нижний Новгород» и «Сочи». Матч проводится на стадионе «Нижний Новгород». Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Цыганком из Владивостока. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
29 октября 2023, воскресенье. 14:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 0
Сочи
Сочи
1:0 Калинский – 38'    

На 38-й минуте матча полузащитник нижегородцев Николай Калинский открыл счёт и вывел свою команду вперёд c передачи Хуана Босельи.

На 62-й минуте защитник сочинцев Ванья Дркушич не сумел реализовать пенальти. Голкипер нижегородцев Артур Нигматуллин спас свою команду.

«Пари НН» находится на восьмой строчке турнирной таблицы РПЛ, набрав 17 очков после 12 проведённых матчей. «Сочи» располагается на последнем, 16-м, месте. У подопечных Александра Точилина девять очков.

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