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Вратарь «Пари НН»: то, что игра не получилась, завтра забудется, а результат останется

Вратарь «Пари НН»: то, что игра не получилась, завтра забудется, а результат останется
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Голкипер «Пари НН» Артур Нигматуллин поделился впечатлениями от матча 13-го тура РПЛ с «Сочи» (1:0). Южане не реализовали два пенальти по ходу матча.

«На данный момент, возможно, мой самый лучший матч в этом сезоне. В общем и целом, наверное, нет. Один пенальти отбил, во время второго Нобоа мимо ударил. В ФНЛ лет 11 назад, наверное, два подряд отбивал.

Какие мысли были, когда назначили второй пенальти в компенсированное время второго тайма? Честно говоря, особо эмоций не было, потому что было потрачено много нервов, игра не получилась. «Сочи» действительно очень хорошо играл. Хорошая команда с хорошими футболистами. Бывают такие игры, когда приходится перетерпеть, дождаться своего момента. Мы сегодня не создали много моментов, но выиграли. Это завтра забудется, а результат останется», — сказал Нигматуллин в эфире «Матч ТВ».

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