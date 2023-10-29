Чанов: Нигматуллин заслуживает шанса в сборной России. Артур — мастер своего дела

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов оценил игру голкипера «Пари Нижний Новгород» Артура Нигматуллина после матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи». Напомним, «Пари НН» одержал победу в матче со счётом 1:0, а игроки «Сочи» не забили два пенальти, один из которых отбил Нигматуллин.

«Артур отстоял «на ноль», а в его ворота были назначены два пенальти. Первый удар Нигматуллин отбил, а во втором сказалась психология, мандраж Нобоа перед вратарём, который ранее парировал удар. В таких случаях мы можем только поблагодарить вратаря. Нигматуллин заслужил звание лучшего игрока матча.

Не заслужил ли Артур шанс в сборной России? Думаю, что решает руководство. В принципе, я согласен. В «Пари НН» в Артура поверили, не меняют, не дёргают, с каждым матчем он действует всё увереннее. Сейчас Артур – не мальчик на побегушках, а настоящий мастер своего дела с большим опытом. Вполне возможно, что в сборной России его рассматривают», — приводит слова Чанова Metaratings.