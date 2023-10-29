«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»: стартовые составы команд на дерби Манчестера

Сегодня, 29 октября, в матче десятого тура английской Премьер-лиги встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Команды будут играть на стадионе «Олд Траффорд». Матч обслужит бригада арбитров во главе с Полом Тирни (Ланкашир). Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд:

«Манчестер Юнайтед»: Онана, Дало, Магуайр, Линделёф, Эванс, Мактоминей, Фернандеш, Амрабат, Эриксен, Рафшорд, Хойлунд.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Диаш, Гвардиол, Стоунз, Родри, Бернарду Силва, Грилиш, Фоден, Альварес, Холанд.

После девяти туров английского чемпионата «Манчестер Юнайтед» набрал 15 очков и располагается на восьмой строчке в турнирной таблице. «Манчестер Сити» за аналогичное количество матчей заработал 21 очко и занимает третье место в чемпионате. Возглавляет турнирную таблицу АПЛ «Тоттенхэм», в активе которого 26 очков после десяти игр.

В минувшем сезоне «красные дьяволы» и «горожане» встречались трижды. Два раза в чемпионате Англии — одна победа «Манчестер Юнайтед» (2:1) и одна победа «Манчестер Сити» (6:3), а также в финале Кубка Англии, в котором подопечные Гвардиолы одержали победу со счётом 2:1.