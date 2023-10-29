Игрок «Марселя» Арит: такие футболисты, как Роналдиньо и Зидан, к сожалению, исчезнут

Полузащитник «Марселя» Амин Арит высказался о требованиях к современным футболистам.

«Роналдиньо бегал, но не был выдающимся атлетом, Зидан тоже. Такие игроки, к сожалению, исчезнут. Сегодня от нас требуют пробегать по 12 км за матч, 40 высокоинтенсивных рывков, развивать скорость 33-34 км/ч, иначе от вас никакой пользы. Ты можешь провести четыре хороших матча, но если ты не производишь статистику, тебя не будут уважать», — приводит слова Харита Euro Foot в соцсети Х (ранее Twitter) со ссылкой на L`Equipe.

26-летний марокканец выступает за французский клуб с начала сезона-2021/2022. За это время он провёл 64 матча в составе «Марселя», в которых отметился семью забитыми мячами и отдал 11 результативных передач.