Смолов: моё видение не поменялось. России не стоит переходить в Азию

Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов после матча 13-го тура МИР РПЛ с «Уралом» (2:1) заявил, что России не стоит переходить в Азию.

«Моё видение не поменялось. Я думаю, что переходить в Азию не стоит, потому что это не самый простой процесс. Где гарантии, что, попав на ЧМ, те же команды не откажутся с нами играть? И где гарантии, что команды, которые состоят в азиатской конфедерации, будут голосовать, чтобы нас пустили. Ситуация сложная. Надеюсь, что как можно быстрее всё разрешится», — передаёт слова Смолова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

После результата данного матча «Динамо» располагается на четвёртой позиции с 21 очком после 13 матчей в Российской Премьер-Лиге. «Урал» находится 10-й строчке, набрав 16 очков в 13 турах чемпионата России.