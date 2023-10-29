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Фёдор Смолов рассказал, в чём сложность адаптации Захаряна в Испании

Фёдор Смолов рассказал, в чём сложность адаптации Захаряна в Испании
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Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов объяснил, в чём сложность адаптации бывшего игрока бело-голубых, а ныне футболиста «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна в испанском клубе.

«С Арсеном мы на связи, периодически переписываемся. От болезней никто не застрахован. К сожалению, так произошло. Но он дебютировал в Лиге чемпионов, сыграл первый матч в составе. У него положительные впечатления. Он рад и доволен. Все желаем ему удачи. Сложности в Испании? Думаю, там сложность в том, что мало людей говорят на английском. Но и сам Арсен не очень хорошо говорит на английском. Скорее всего, там происходят разговоры глухого с немым (смеётся)», — передаёт слова Смолова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, этим летом Захарян перешёл из московского «Динамо» в «Реал Сосьедад», по информации Transfermarkt, за € 13 млн. Арсен дебютировал в старте в испанской Ла Лиге с «Мальоркой» (1:0) и вышел на замену в игре Лиги чемпионов с «Бенфикой» (1:0).

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