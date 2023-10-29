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Фёдор Смолов: вижу улучшения в судействе. Арбитры дают больше бороться

Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов оценил уровень судейства в Российской Премьер-Лиге, отметив улучшения в работе арбитров.

«Вижу улучшения в судействе. Хотелось бы отметить это. Судьи дают больше бороться, это большой плюс», — передаёт слова Смолова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, сегодня, 29 октября, в матче 13-го тура МИР Российской Премьер-Лиги встречались московское «Динамо» и екатеринбургский «Урал». Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу москвичей.

После результата данного матча «Динамо» располагается на четвёртой позиции с 21 очком после 13 матчей в Российской Премьер-Лиге. «Урал» находится 10-й строчке, набрав 16 очков в 13 турах чемпионата России.