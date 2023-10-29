Руслан Нигматуллин: сыграю в матче легенд «Локомотива» и ЦСКА

Бывший голкипер московских ЦСКА и «Локомотива» Руслан Нигматуллин заявил, что примет участие в матче легенд между железнодорожниками и армейцами.

«Да, я подтвердил своё участие в этом матче. Осталось только купить бутсы и утеплиться. (Смеётся)

Сейчас я нахожусь в Москве – у меня здесь дела по работе. Я с удовольствием приму участие в этом матче», — приводит слова Нигматуллина «РБ Спорт».

Напомним, Российский футбольный союз объявил, что матч легенд «Локомотива» и ЦСКА состоится 19 ноября.

Ранее в 2023 году РФС уже организовал следующие ретроматчи: «Спартак» (Москва) — сборная мира (2:1), «Зенит» (Санкт-Петербург) — сборная России (1:1), сборная России — сборная Африки (4:3) и «Динамо» (Сталинград) – «Спартак» (0:2). В 2022 году состоялись две игры с участием легенд «Спартака» и «Зенита» (0:2 и 2:1).