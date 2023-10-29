Пирс Морган: «Ман Сити» унизил «МЮ». Тен Хаг — мошенник, выгнал Роналду из клуба

Журналист и телеведущий Пирс Морган высмеял главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага за разгромное поражение в матче АПЛ с «Манчестер Сити» (0:3), упомянув при этом бывшего нападающего «красных дьяволов», а ныне форварда саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«Манчестер Юнайтед» был унижен «Манчестер Сити» дома. Я напомню, что Эрик тен Хаг выгнал Роналду из клуба и сказал, что у него не будет бессонницы из-за этого. А Роналду тем временем уже забил 43 гола за клуб и сборную в 2023 году. Этот парень, Эрик тен Хаг – просто мошенник», — написал Морган соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, сегодня, 29 октября, в матче десятого тура английской Премьер-лиги встречались «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Команды играли на стадионе «Олд Траффорд». «Манчестер Сити» одержал разгромную победу над «Манчестер Юнайтед» со счётом 3:0.