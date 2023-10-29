Файзуллаев: ЦСКА превзошёл «Краснодар» в командном духе

Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев прокомментировал победу своего клуба в матче 13-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:0).

«Чалов, который забил и принёс победу, был сегодня лучшим. В чём сегодня ЦСКА превзошёл «Краснодар»? Думаю, в командном духе. Мы играли до конца, чтобы порадовать болельщиков. Мы смогли это сделать.

Насколько тяжёлой получилась концовка? Последние минуты всегда тяжёлые, соперник создаёт опасные моменты, но все молодцы, отдали себя на все 100. Мы в каждом матче играем на победу, сегодня победили лидера, это придаёт уверенность. Мы изучаем сильные и слабые стороны каждого соперника, хорошо изучили «Краснодар», это нам помогло», — сказал Файзуллаев в эфире «Матч ТВ».

После 13 сыгранных матчей в РПЛ ЦСКА набрал 21 очко и расположился на пятой строчке в турнирной таблице. «Краснодар» остаётся лидером чемпионата с 28 очками.