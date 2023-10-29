Владимир Федотов ответил на вопрос, как ЦСКА справляется без Максима Мухина

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов рассказал, как армейцы справляются без полузащитника команды Максима Мухина, который получил тяжёлую травму.

«Как справляемся без Мухина? Мы находим варианты, раскладываем по полочкам, что тот или иной футболист может дать на позиции, исходя от соперника. Агапов набирает форму — играл на этой позиции, чувствует себя уверенно. С единоборствами у него не возникало проблем, может, последние 10 минут, когда команда немного устала», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, сегодня, 29 октября, прошёл матч 13-го тура РПЛ, в котором ЦСКА обыграл «Краснодар» (1:0). На данный момент после 13 сыгранных матчей в Российской Премьер-Лиге ЦСКА располагается на пятой строчке в турнирной таблице с 21 очком. «Краснодар» остаётся лидером чемпионата, набрав 28 очков в 13 матчах чемпионата России.