Появились кадры нападения фанатов «Марселя» на автобус «Лиона»

Появилось видео, на котором видно, как болельщики «Марселя» закидали камнями автобус с футболистами и тренерами «Лиона» перед очным матчем команд в рамках Лиги 1. Напомним, из-за нападения болельщиков «Марселя» тренер «Лиона» Фабио Гроссо был ранен, в него прилетели осколки стекла.

Напомним, автобус «Лиона» был забросан камнями по пути на стадион «Велодром». У транспортного средства разбито окно. Осколки стекла попали в лицо главного тренера «Лиона» Фабио Гроссо. У итальянца случилось кровотечение, он прибыл на стадион в крови. Гроссо потребовалась помощь врачей. Ему сделали перевязку.

Помощник Гроссо, Раффаэле Лонго, также получил удар в глаз осколками стекла, когда было разбито стекло с правой стороны автобуса. Некоторые игроки также, похоже, пострадали от проблемы с выходом из автобуса. В данный момент неизвестно, состоится ли матч, начало которого запланировано на 22:45 по московскому времени.

Стоит отметить, что похожий инцидент уже происходил в 2019 году — тогда фанаты «Марселя» также атаковали автобус «Лиона».