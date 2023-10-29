Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико Мадрид — Депортиво Алавес. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Появились кадры нападения фанатов «Марселя» на автобус «Лиона»

Появились кадры нападения фанатов «Марселя» на автобус «Лиона»
Аудио-версия:
Комментарии

Появилось видео, на котором видно, как болельщики «Марселя» закидали камнями автобус с футболистами и тренерами «Лиона» перед очным матчем команд в рамках Лиги 1. Напомним, из-за нападения болельщиков «Марселя» тренер «Лиона» Фабио Гроссо был ранен, в него прилетели осколки стекла.

Напомним, автобус «Лиона» был забросан камнями по пути на стадион «Велодром». У транспортного средства разбито окно. Осколки стекла попали в лицо главного тренера «Лиона» Фабио Гроссо. У итальянца случилось кровотечение, он прибыл на стадион в крови. Гроссо потребовалась помощь врачей. Ему сделали перевязку.

Помощник Гроссо, Раффаэле Лонго, также получил удар в глаз осколками стекла, когда было разбито стекло с правой стороны автобуса. Некоторые игроки также, похоже, пострадали от проблемы с выходом из автобуса. В данный момент неизвестно, состоится ли матч, начало которого запланировано на 22:45 по московскому времени.

Стоит отметить, что похожий инцидент уже происходил в 2019 году — тогда фанаты «Марселя» также атаковали автобус «Лиона».

Материалы по теме
Фото
Фанаты «Марселя» закидали автобус «Лиона» камнями, тренер Гроссо ранен осколками стекла
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android