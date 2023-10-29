Тен Хаг — о 0:3 от «Сити»: «МЮ» играл очень хорошо в первом тайме. Пенальти изменил игру

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал разгромное поражение своей команды в матче 10-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (0:3), отметив, что пенальти, с которого был забит первый гол во встрече, изменил игру.

«В первом тайме мы играли очень хорошо, очень хорошо оборонялись. У нас были хорошие контратаки, хорошие моменты, но мы могли бы извлечь больше пользы. Затем пенальти изменил игру. Во втором тайме мы должны были перейти в наступление, мы хотели действовать более компактно. Мы знали, что они будут давить на нас, подниматься высоко и идти прямо на нас.

Когда игра начала уходить от «Юнайтед»? Второй гол. Он случился слишком рано, после него мы начали принимать неверные решения. Мы говорили о том, чтобы не прессинговать вратарей, когда это невозможно.

Первый тайм, я думаю, прошёл так, как мы хотели. Во втором тайме при счёте 2:0 нам пришлось играть против них в невыгодной ситуации, и в таком случае они находят лишнего игрока на поле. Мы должны быть лучше организованы.

Да, мы проиграли, но провели хороший первый тайм. Мы разочарованы и раздражены результатом, но завтра мы будем готовиться к следующему матчу», — приводит слова тен Хага BBC.