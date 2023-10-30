Вратарь «Пари НН»: вся команда сражается за победу, и мне передаётся эта заряженность

Голкипер «Пари НН» Артур Нигматуллин прокомментировал матч 13-го тура РПЛ с «Сочи» (1:0).

«Вся команда сражается за победу, и мне передаётся эта заряженность. Да, игра сегодня была тяжёлая, где-то надо было перетерпеть, так бывает в футболе. Главное, что мы одержали победу. Были такие игры в этом сезоне, когда ребята блокировали все удары. Сегодня пришла моя очередь. Рад, что получилось помочь команде. Не хочется говорить громких слов: чемпионат продолжается.

Домашние победы, безусловно, придают уверенность. Чемпионат такой, что все набирают очки. Что касается выездных игр, то мы стараемся переломить ситуацию. Нам надо набрать свои очки на выезде. И мы их наберём! Спасибо большое болельщикам. Это большое подспорье, когда они гонят команду вперёд, когда ты чувствуешь их энергетику. Мы очень хотим, чтобы болельщиков у «Пари НН» становилось ещё больше», — приводит слова Нигматуллина пресс-служба клуба в телеграм-канале.