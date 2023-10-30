«Тоттенхэм» заинтересован в приобретении Джейдона Санчо из «МЮ»

Вингер «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо в зимнее трансферное окно может перейти в лондонский «Тоттенхэм».

Как сообщает Todofichajes, главный тренер «шпор» Ангелос Постекоглу заинтересован в английском игроке. Наставник «Тоттенхэма» считает, что Санчо может усилить команду и помочь ей в борьбе за титул АПЛ.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готов расстаться с Санчо в зимнее трансферное окно. Ранее футболисту запретили тренироваться с основной командой после того, как он отказался извиниться перед тен Хагом, – игрок публично обвинил тренера во лжи в социальных сетях, комментируя отсутствие в заявке на игру с «Арсеналом».

Санчо выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2021 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2026 года. Санчо забил всего девять голов и отдал шесть результативных передач в английской Премьер-лиге в течение двух первых сезонов после перехода в «Манчестер Юнайтед». В текущем сезоне англичанин отыграл всего 76 минут, трижды выходя на замену.