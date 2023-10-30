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За последние 10 лет «МЮ» проиграл столько же домашних матчей, сколько за эпоху Фергюсона

За последние 10 лет «МЮ» проиграл столько же домашних матчей, сколько за эпоху Фергюсона
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«Манчестер Юнайтед» проиграл «Манчестер Сити» в матче 10-го тура АПЛ.

Это поражение стало 34-м в чемпионате для «красных дьяволов» на «Олд Траффорд» за последние 10 лет после ухода Алекса Фергюсона.

За 26 лет, когда он руководил командой, манкунианцы проиграли такое же количество матчей лиги дома.

Напомним, сегодня, 29 октября, в матче 10-го тура английской Премьер-лиги встречались «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Команды играли на стадионе «Олд Траффорд». «Манчестер Сити» одержал разгромную победу над «Манчестер Юнайтед» со счётом 3:0.

На данный момент «Манчестер Сити» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ, набрав 24 очка. «Манчестер Юнайтед», в свою очередь, находится на восьмом месте, набрав 15 очков.

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