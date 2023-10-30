Эммерсон: «Урал» мог гораздо лучше сыграть с «Динамо». Мы очень недовольны собой

Защитник «Урала» Эммерсон прокомментировал поражение в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (1:2).

«У нас не получилось забить свои моменты вчера. Футбол такая игра: не забил ты — забивают тебе. Мы пропустили два мяча, поэтому и проиграли. Конечно же, «Урал» мог гораздо лучше сыграть с «Динамо». Мы очень недовольны собой! Будем делать работу над ошибками и правильные выводы», — сказал Эммерсон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

«Динамо» и «Урал» играли в воскресенье вечером на домашней арене бело-голубых. Победу в матче одержала команда Марцела Лички со счётом 2:1. Полузащитник «Урала» Илья Ишков стал автором последнего гола в матче. После 13-и сыгранных матчей «Динамо» располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице чемпионата с 21 очком. «Урал» находится на 10-й строчке с 16-ю очками.