Радмановац: Игнашевич – просто топовый тренер. Не зря он считается легендой вашего футбола
Сербский защитник «Балтики» Никола Радмановац назвал наставника калининградской команды Сергея Игнашевича топовым тренером.
«Честно, это просто топовый тренер. Не зря он считается легендой вашего футбола. Работа с ним просто топ. У него можно очень многому научиться, всегда может что-то посоветовать. Прежде всего, он – большой профессионал, очень умный, обладает многими хорошими качествами. В чём он особенно силен – в тактике или мотивации? Всё вместе, но особенно выделю его подготовку перед каждым матчем. Анализ и тактика – это про Игнашевича», — приводит слова Радмановаца Metaratings.
Игнашевич возглавил «Балтику» осенью 2021 года. Под его руководством калининградская команда поднялась из Мелбет Первой лиги в Российскую Премьер-Лигу.
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