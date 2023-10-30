Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Гранада — Вильярреал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Радмановац: «Балтике» по силам попасть в топ-10. Сезон долгий, шансы на это будут

Радмановац: «Балтике» по силам попасть в топ-10. Сезон долгий, шансы на это будут
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Балтики» Никола Радмановац заявил, что калининградская команда должна завершать сезон-2023/2024 в топ-10 Российской Премьер-Лиги.

«Какие цели «Балтика» поставила на этот сезон? Меня в начале сезона спросили об этом, и я сказал, что «Балтике» по силам попасть в топ-10 РПЛ. Думаю, нам всё ещё по силам быть в десятке. Вряд ли осенью получится достичь цели, но сезон будет долгим и тяжёлым, шансы обязательно будут», — приводит слова Радмановаца Metaratings.

Радмановац присоединился к «Балтике», перейдя из сербского клуба «Радник» летом 2022 года. В сезоне-2023/2024 защитник провёл 13 матчей в чемпионате России и не записал на свой счёт результативных действий. После 13 туров калининградцы расположились на 15-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 11 очков.

Материалы по теме
Радмановац: Игнашевич – просто топовый тренер. Не зря он считается легендой вашего футбола
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android