Радмановац: «Балтике» по силам попасть в топ-10. Сезон долгий, шансы на это будут

Защитник «Балтики» Никола Радмановац заявил, что калининградская команда должна завершать сезон-2023/2024 в топ-10 Российской Премьер-Лиги.

«Какие цели «Балтика» поставила на этот сезон? Меня в начале сезона спросили об этом, и я сказал, что «Балтике» по силам попасть в топ-10 РПЛ. Думаю, нам всё ещё по силам быть в десятке. Вряд ли осенью получится достичь цели, но сезон будет долгим и тяжёлым, шансы обязательно будут», — приводит слова Радмановаца Metaratings.

Радмановац присоединился к «Балтике», перейдя из сербского клуба «Радник» летом 2022 года. В сезоне-2023/2024 защитник провёл 13 матчей в чемпионате России и не записал на свой счёт результативных действий. После 13 туров калининградцы расположились на 15-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 11 очков.