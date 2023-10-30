Как относитесь к «Золотому мячу»?

Сегодня, 30 октября, состоится церемония вручения «Золотого мяча» — 2023. Мероприятие пройдёт в парижском театре Шатле. Начало — в 22:45 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.

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Проголосовать в опросе также можно по ссылке.

Отметим, что фаворитами в борьбе за «Золотой мяч» — 2023 считаются Лионель Месси, Эрлинг Холанд и Килиан Мбаппе. При этом полный список претендентов включает в себя 30 футболистов.

Ранее в СМИ появилась информация, что Лионелю Месси досрочно сообщили о победе в голосовании за «Золотой мяч». В минувшем сезоне нападающий «Интер Майами» принял участие в 53 матчах во всех турнирах на клубном уровне, в которых отметился 32 голами и 25 голевыми передачами. В начале сезона Лионель выступал за «ПСЖ». Кроме того, футболист стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины.