Объявлена символическая сборная 13-го тура РПЛ по версии WhoScored

Интернет-портал WhoScored представил символическую сборную лучших футболистов 13-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024.

Лучшим игроком 13-го тура с оценкой 8,6 стал голкипер «Пари Нижний Новгород» Артур Нигматуллин, который сохранил ворота своей команды в неприкосновенности в победном матче с «Сочи» (1:0). Интересно, что в символическую сборную тура по версии WhoScored не вошли игроки «Зенита», который обыграл «Ахмат» (2:1).

Фото: WhoScored

Сборная 13-го тура РПЛ: Нигматуллин («Пари Нижний Новгород»), Кулаков («Урал»), Брызгалов («Факел»), Мартынович («Рубин»), Стаматов («Пари Нижний Новгород»), Чалов (ЦСКА), Щетинин («Ростов»), Гарре («Крылья Советов»), Бителло («Динамо»), Конате («Ахмат»), Боселли («Пари Нижний Новгород»).