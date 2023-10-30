Объявлена символическая сборная 13-го тура РПЛ по версии WhoScored
Интернет-портал WhoScored представил символическую сборную лучших футболистов 13-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024.
Лучшим игроком 13-го тура с оценкой 8,6 стал голкипер «Пари Нижний Новгород» Артур Нигматуллин, который сохранил ворота своей команды в неприкосновенности в победном матче с «Сочи» (1:0). Интересно, что в символическую сборную тура по версии WhoScored не вошли игроки «Зенита», который обыграл «Ахмат» (2:1).
Фото: WhoScored
Сборная 13-го тура РПЛ: Нигматуллин («Пари Нижний Новгород»), Кулаков («Урал»), Брызгалов («Факел»), Мартынович («Рубин»), Стаматов («Пари Нижний Новгород»), Чалов (ЦСКА), Щетинин («Ростов»), Гарре («Крылья Советов»), Бителло («Динамо»), Конате («Ахмат»), Боселли («Пари Нижний Новгород»).
Наша версия сборной 13-го тура РПЛ:
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