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Объявлена символическая сборная 13-го тура РПЛ по версии WhoScored

Объявлена символическая сборная 13-го тура РПЛ по версии WhoScored
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Интернет-портал WhoScored представил символическую сборную лучших футболистов 13-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024.

Лучшим игроком 13-го тура с оценкой 8,6 стал голкипер «Пари Нижний Новгород» Артур Нигматуллин, который сохранил ворота своей команды в неприкосновенности в победном матче с «Сочи» (1:0). Интересно, что в символическую сборную тура по версии WhoScored не вошли игроки «Зенита», который обыграл «Ахмат» (2:1).

Фото: WhoScored

Сборная 13-го тура РПЛ: Нигматуллин («Пари Нижний Новгород»), Кулаков («Урал»), Брызгалов («Факел»), Мартынович («Рубин»), Стаматов («Пари Нижний Новгород»), Чалов (ЦСКА), Щетинин («Ростов»), Гарре («Крылья Советов»), Бителло («Динамо»), Конате («Ахмат»), Боселли («Пари Нижний Новгород»).

Наша версия сборной 13-го тура РПЛ:
Сборная 13-го тура РПЛ. Герои ЦСКА и автор супергола в ворота «Зенита»
Сборная 13-го тура РПЛ. Герои ЦСКА и автор супергола в ворота «Зенита»
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