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Черчесов — о ситуации с Джикией: играть должны футболисты, приносящие результат

Черчесов — о ситуации с Джикией: играть должны футболисты, приносящие результат
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Бывший главный тренер «Спартака» Станислав Черчесов поделился мнением о ситуации вокруг защитника красно-белых Георгия Джикии. Напомним, 29-летний игрок обороны в последние несколько месяцев перестал появляться на поле с первых минут.

«Есть ли у тренерского штаба «Спартака» конфликт с Джикией? Один великий тренер мне сказал: «Станислав, с тобой разговаривать невозможно, ты какой‑то колючий всё время». Я ответил: «Вы хотите, когда ставите в ворота, чтобы я был тигром, а рядом с вами – ласковой кошкой?» Ты или тигр, или ласковая кошка. Когда игрок с определённым характером «колючий», надо воспринимать его таким, какой он есть. На поле должны играть не болонки, а футболисты, приносящие результат. В таком большом клубе, как «Спартак», невозможно, чтобы не было трений», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

Джикия выступает за «Спартак» на протяжении шести лет (с 2017 года). За последние пять матчей РПЛ он ни разу не выходил на поле в стартовом составе. Контракт игрока с московским клубом действует до конца мая 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 6,5 млн.

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