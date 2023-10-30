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Мусиала занял 26-е место в голосовании на «Золотой мяч». Рубен Диаш — 30-й

Мусиала занял 26-е место в голосовании на «Золотой мяч». Рубен Диаш — 30-й
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Полузащитник «Баварии» и сборной Германии Джамал Мусиала занял 26-е место в голосовании на «Золотой мяч». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter) со ссылкой на официальные ресурсы приза.

В прошлом сезоне молодой немец провёл 33 матча в немецкой Бундеслиге, в которых забил 12 голов и отдал 10 результативных передач. Также Мусиала оформил два ассиста в девяти матчах Лиги чемпионов.

Места с 27 по 30-е заняли такие футболисты, как хавбек «Интера» Николо Барелла, нападающий «ПСЖ» Рандаль Коло Муани, полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор и защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш.

Напомним, церемония вручения «Золотого мяча», приза лучшему футболисту года по версии издания France Football, пройдёт сегодня, 30 октября, начало – в 22:45 по московскому времени. Главным претендентом на награду считается форвард «Интер Майами» Лионель Месси.

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