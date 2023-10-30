Главный тренер ЦСКА Федотов рассказал, почему Месси получит «Золотой мяч»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал, почему нападающий «Интер Майами» Лионель Месси получит «Золотой мяч».

«Я за Месси, думаю, что он должен получить приз. После чемпионата мира вопросов быть не должно. Лео — уникальный человек. Помимо таланта, у него потрясающие требования к себе, ведь нужно учитывать и возраст. И важно отметить, насколько сильнее с ним становится именно команда. А не просто, сколько забил тот или иной футболист. В футболе это всегда ключевое», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Сегодня, 30 октября, состоится церемония вручения «Золотого мяча» — 2023. Мероприятие пройдёт в парижском театре Шатле. Начало — в 22:45 по московскому времени. Главным претендентом на награду считается форвард «Интер Майами» Лионель Месси. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию события.