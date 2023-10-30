Главный тренер «Рубина» Рахимов считает, что в этом году надо дать два «Золотых мяча»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов считает, что в этом году надо дать два «Золотых мяча».

«На сегодняшний день небольшое предпочтение отдаю Холанду. Но и Месси стал чемпионом мира и сейчас поднял «бум» в Америке. А ещё лучше будет, если будет два «Золотых мяча» (смеётся).

Мы видим, что, пока есть Месси, бороться сложно. Но нужно отметить молодого Холанда, который проявил себя с наилучшей стороны. У Холанда проблема в том, что со сборной Норвегии далеко не пройти, у Месси же сборная Аргентины. И до сих пор Лионель поддерживает свой уровень, оправдывает своё имя. Очень сложно сравнить эти вещи. Было бы неплохо вручить сразу две награды», — сказал Рахимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, церемония вручения «Золотого мяча», приза лучшему футболисту года по версии издания France Football, пройдёт сегодня, 30 октября, начало – в 22:45 по московскому времени. Главным претендентом на награду считается форвард «Интер Майами» Лионель Месси. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию события.