Вадим Козлов стал новым главным тренером ЖФК «Спартак»

Директор женского «Спартака» Елена Терехова объявила о назначении Вадима Козлова на должность главного тренера команды.

«Вадим Сергеевич – специалист с большим опытом работы в женском футболе и сильной методической базой. Он умеет мотивировать, заряжать футболисток и добиваться результата.

Характер, желание, целеустремлённость – отличительные черты команд этого тренера. Вадим заслужил шанс проявить себя в таком большом клубе. Мы были рады его предоставить. Благодаря амбициозности Вадима Сергеевича красно-белые могут добиться больших результатов», – приводит слова Тереховой пресс-служба клуба.

33-летний Вадим Козлов – бывший главный тренер ЖФК «Строгино», с которой он выиграл Первую лигу в 2021 году. Вадим Сергеевич был самым молодым специалистом России с тренерской лицензией А-УЕФА на момент её получения. Параллельно он занимался развитием разных футбольных школ по России.