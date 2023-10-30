Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Гранада — Вильярреал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вадим Козлов стал новым главным тренером ЖФК «Спартак»

Вадим Козлов стал новым главным тренером ЖФК «Спартак»
Аудио-версия:
Комментарии

Директор женского «Спартака» Елена Терехова объявила о назначении Вадима Козлова на должность главного тренера команды.

«Вадим Сергеевич – специалист с большим опытом работы в женском футболе и сильной методической базой. Он умеет мотивировать, заряжать футболисток и добиваться результата.

Характер, желание, целеустремлённость – отличительные черты команд этого тренера. Вадим заслужил шанс проявить себя в таком большом клубе. Мы были рады его предоставить. Благодаря амбициозности Вадима Сергеевича красно-белые могут добиться больших результатов», – приводит слова Тереховой пресс-служба клуба.

33-летний Вадим Козлов – бывший главный тренер ЖФК «Строгино», с которой он выиграл Первую лигу в 2021 году. Вадим Сергеевич был самым молодым специалистом России с тренерской лицензией А-УЕФА на момент её получения. Параллельно он занимался развитием разных футбольных школ по России.

Материалы по теме
Видео
ЖФК ЦСКА роликом из мультика высмеял создание ЖФК «Спартак»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android