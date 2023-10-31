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Винисиус занял 6-е место в голосовании на «Золотой мяч». Хулиан Альварес — 7-й

Винисиус занял 6-е место в голосовании на «Золотой мяч». Хулиан Альварес — 7-й
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Вингер мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор занял 6-е место в голосовании на «Золотой мяч». В прошлом сезоне футболист провёл 55 матчей во всех турнирах, в которых забил 23 гола и отдал 20 результативных передач.

7-е место в голосовании занял нападающий «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Хулиан Альварес. Ему удалось завоевать требл с «горожанами», а также стать чемпионом мира в составе своей национальной команды.

Напомним, церемония вручения «Золотого мяча», приза лучшему футболисту года по версии издания France Football, пройдёт сегодня, 30 октября, начало – в 22:45 по московскому времени. Главным претендентом на награду считается форвард «Интер Майами» Лионель Месси. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию события.

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