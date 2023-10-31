Месси ответил на вопрос о том, сколько планирует оставаться в футболе

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси высказался о том, сколько планирует продолжать играть в футбол. Напомним, Месси завоевал награду «Золотой мяч».

«Очень долго. Я не знаю. Посмотрим, как я себя чувствую физически. Я не могу назвать дату. Всё меняется изо дня в день. Но я надеюсь, что это продлится очень долго, потому что это то, что мне нравится делать», — приводит слова Месси BBC.

Этот приз стал для аргентинца восьмым по счёту в карьере. Никто не выигрывал «Золотой мяч» чаще, чем аргентинский нападающий. Месси получал престижную награду в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 и 2023 годах.

Месси защищает цвета «Интер Майами» с лета 2023 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года.

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