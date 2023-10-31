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Деян Ловрен рассказал, чем Россия лучше Франции

Деян Ловрен рассказал, чем Россия лучше Франции
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Защитник «Лиона» Деян Ловрен, ранее выступавший за «Зенит», сравнил Россию и Францию. По его словам, в России лучше природа, супы и бани, а во Франции — хлеб (багет) и вино.

«Во Франции лучше хлеб. Здесь очень хороший хлеб. Особенно багет. Без обид, Россия. Ещё вино лучше. И погода. Но зато в России круче природа. Гораздо больше зелени. Лучше супы. Это сто процентов. И баня! После России я стал больше посещать бани и сауны», — сказал Деян Ловрен в видео на YouTube-канале Владимира Колоса.

Напомним, Деян Ловрен играл за «Зенит» с 2020 по 2022 год, после чего перебрался в «Лион», за который уже выступал с 2010 по 2013 год. Хорват провёл за клуб из Санкт-Петербурга 63 матча, забил три гола и отдал три результативные передачи.

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