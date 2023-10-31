Фанат, подозреваемый по делу об оскорблении Милитао на почве расизма, отрицает свою вину

Болельщик «Валенсии», подозревающийся в оскорблении защитника мадридского «Реала» Эдера Милитао на почве расизма, не признаёт свою вину. Об этом информирует Marca.

Сообщается, что вчера, 30 октября, поклонник «Валенсии» предстал перед судом для дачи показаний. Болельщик признал, что он действительно показывал Милитао определённые жесты для того, чтобы привлечь его внимание, но отрицает, что эти жесты подразумевали под собой расистские оскорбления.

Напомним, инцидент произошёл в матче минувшего сезона чемпионата Испании, в котором «сливочные» проиграли «Валенсии» (0:1). Изначально несколько болельщиков «летучих мышей» обвинялись в том, что они оскорбляли на почве расизма только вингера мадридцев Винисиуса Жуниора. Однако при более тщательном исследовании данного дела было выявлено, что в отношении Милитао также могли быть использованы расистские оскорбления.

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