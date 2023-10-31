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Экс-хавбек «Ман Юнайтед» Харгривз: если «Ливерпуль» купит Пальинью, то станет чемпионом

Экс-хавбек «Ман Юнайтед» Харгривз: если «Ливерпуль» купит Пальинью, то станет чемпионом
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Оуэн Харгривз полагает, что «Ливерпуль» станет чемпионом в сезоне-2023/2024, если приобретёт хавбека «Фулхэма» Жоау Пальинью.

«Думаю, мерсисайдцам не хватает одного игрока, и это опорный полузащитник. Полагаю, если Пальинья будет играть за «Ливерпуль», то они могут выиграть лигу. Настолько он хорош», — приводит слова Харгривза HITC.

Минувшим летом 28-летний португальский полузащитник был близок к переходу в «Баварию», но клубам не хватило времени в заключительный день трансферного окна, чтобы осуществить сделку. Пальинья в этом сезоне провёл восемь матчей за «Фулхэм» в рамках английской Премьер-лиги и забил два гола. «Ливерпуль» после 10 туров английской Премьер-лиги располагается на четвёртом месте в турнирной таблице, набрав 23 очка.

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