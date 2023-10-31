Хавбек «Ливерпуля» Собослаи: все пытаются победить нас, но мы к этому готовы

Венгерский полузащитник «Ливерпуля» Доминик Собослаи высказался о положении дел в мерсисайдском клубе на этом этапе сезона.

«Все пытаются победить нас, но мы к этому готовы. Мы готовы к каждому вызову, который бросит нам любая команда. Нам нужно продолжать в том же духе. Как мы начали этот сезон, так и должны продолжать. Мы должны прикладывать максимум усилий, трудиться, трудиться и ещё раз трудиться, и в конце это окупится», — приводит слова Собослаи официальный сайт «Ливерпуля».

Доминик Собослаи перебрался в «Ливерпуль» минувшим летом из «РБ Лейпциг». «Красные» после 10 туров английской Премьер-лиги располагаются на четвёртом месте в турнирной таблице, набрав 23 очка. Следующий матч команда Юргена Клоппа проведёт в рамках Кубка лиги на выезде с «Борнмутом» в среду, 1 ноября.