«Краснодару» надо убрать из головы «Зенит». Шалимов — о матче южан с ЦСКА

Бывший тренер «Краснодара» Игорь Шалимов разобрал победу ЦСКА над южанами (1:0) в матче 13-го тура РПЛ. Специалист отметил, что «Краснодару» надо убрать из головы «Зенит», не думать о чемпионской гонке.

«Ивич сыграл в пять защитников — слева в обороне латераля играл Олусегун. А в середине была тройка Сперцян — Черников — Кади. А Олусегун объём действий выдерживал.

По голу отмечу Файзуллаева — и по моменту, и в целом по матчу. Объём физически он выдерживал, а от природы парень одарён технически. Пас на Чалова ещё надо было увидеть. Чалов отработал грамотно и пробил так, что Сафонову было тяжело руки поднять.

Во втором тайме Ивич сделал ряд замен, вернувшись на игру в четыре защитника. Удивлён тем, что так поздно вышел Кривцов, а раньше него выпустили Ахметова. Был момент у Сперцяна, но такое впечатление, что у Эдуарда из-за смены позиции ушёл тонус при завершении атак. Кривцов, выйдя на замену в самом конце игры, сделал два момента — сначала мог забить сам, а потом простреливал, и этот момент не прочитал Кордоба.

В итоге «Краснодар» проиграл команде, у которой, по сути, одна замена — выходит регулярно Кучаев. На мой взгляд, команде надо убрать из головы «Зенит» и не думать об отрыве, а говорить только о предстоящем сопернике», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».