Первый тренер Файзуллаева: болею за ЦСКА. Поздравил Аббоса с победой над «Краснодаром»

Дмитрий Ан, первый тренер полузащитника ЦСКА Аббосбека Файзуллаева, высказался об игре футболиста в матче 13-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:0).

«Получил удовольствие от игры. Откровенно говоря, начал болеть за ЦСКА. С каждой игрой Аббос прибавляет, боюсь сглазить и надеюсь, что он только продолжит прогрессировать. После игры поздравил Аббоса с победой и голевой передачей.

День матча был посвящён Узбекистану и его культуре? Это очень приятно и здорово, что оказывается такое уважение культуре. Я стараюсь сильно Аббоса не напрягать пока у него успешный период. Когда будет возможность, мы с ним обязательно всё обсудим», – приводит слова Ана Metaratings.ru.

В текущем сезоне Файзуллаев провёл за ЦСКА 11 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 2 млн.