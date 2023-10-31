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Тренер «Балтики» Игнашевич оценил «Ахмат» в преддверии очной встречи

Тренер «Балтики» Игнашевич оценил «Ахмат» в преддверии очной встречи
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Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич ответил на вопросы журналистов в преддверии матча с «Ахматом». Игра пройдёт в рамках 6-го тура группы С Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Настроение после досадного поражения «Рубину», конечно, было не очень. В каком состоянии сейчас, игра покажет, посмотрим.

Мнение о грозненцах осталось прежним. «Ахмат» был и при Ташуеве сильной командой, мы не видим их спада. Да, очков не так много набирает соперник, но уровень понятен. Тренерская работа видна, она заслуживает самой высокой оценки, на мой взгляд.

Предстоящий матч можно назвать подготовительным к игре с «Зенитом» в РПЛ? Галоян или Мусаев могут появиться в основе на игру с петербуржцами? Всё может быть, игра является хорошей подготовкой, потому что схожей схемой играет и «Ахмат», и «Зенит». Нам перед «Зенитом» удобнее сейчас играть с «Ахматом», чем с «Рубином», — сказал Игнашевич в эфире телеканала «Матч ТВ».

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