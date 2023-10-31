Ловрен: приехал в «Лион» на меньшие деньги. «Зенит» не дал мне никакого плана на будущее

Бывший защитник «Зенита» Деян Ловрен рассказал о переходе во французский «Лион».

«Весь процесс занял четыре-пять дней. Я получил предложение после чемпионата мира. Прилетел в отпуск в горы недалеко от Лиона. Приземлился в аэропорту с чемоданами, собирался в отпуск, не ожидал трансфер. Планировал, что 16 или 17 января вернусь в Санкт-Петербург.

Семак говорил, что «Зенит» не смог повторить предложение «Лиона»? В «Зените» у меня контракт был больше, сюда я приехал на меньшие деньги. Я приехал сюда не ради денег. Я не получал никакого предложение от «Зенита». Но это футбол, такое случается. В любом случае у меня оставалось шесть месяцев до конца контракта.

Что побудило меня на переход? Просто хотел быть уверен в своём будущем. В «Зените» будущее было неопределённо. К сожалению, они не дали мне никакого плана на будущее, а «Лион» предложил контракт на 2,5 года», — сказал Деян Ловрен в видео на YouTube-канале Владимира Колоса.

Напомним, Деян Ловрен играл за «Зенит» с 2020 по 2022 год, после чего перебрался в «Лион», за который уже выступал с 2010 по 2013 год. Хорват провёл за клуб из Санкт-Петербурга 63 матча, забил три гола и отдал три результативные передачи.