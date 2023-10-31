Джон Оби Микел рассказал о драке Это'О с Де Брёйне в «Челси»

Экс-полузащитник «Челси» Джон Оби Микел рассказал о драке нападающего Самуэля Это'О и хавбека Кевина Де Брёйне в сезоне-2013/2014 во время выступления за лондонский клуб. Команду на тот момент возглавлял португальский специалист Жозе Моуринью.

«На тот момент Де Брёйне не особо горел желанием тренироваться. Он всегда ходил с опущенной головой, казался злым и обиженным на весь мир. Я думаю, это происходило из-за того, что он не попадал в основной состав. Он был похож на ребёнка, который пришёл на детскую площадку, но никто не хотел с ним играть.

Однажды Это′О раскритиковал его, у них завязалась серьёзная драка на тренировке. Всё случилось из-за того, что Кевин не прикладывал тех усилий, которые хотел видеть Самуэль. Тогда они очень сильно поругались», – приводит слова Микела Daily Mail.