«Балтика» — «Ахмат»: Швец вывел гостей вперёд

В эти минуты проходит матч группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Балтикой» и «Ахматом». Встреча группы C проходит на «Ростех Арене» в Калининграде. Стартовый свисток судьи прозвучал в 20:30 мск. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 34-й минуте Антон Швец вывел «Ахмат» вперёд.
После пяти туров группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Балтика» набрала девять очков и занимает второе место в группе C. «Ахмат» после аналогичного количества игр набрал семь очков и располагаются на третьем месте в таблице.
Ранее, в августе, команды уже встречались в матче группового этапа Кубка России сезона-2023/2024. В той встрече «Балтика» обыграла «Ахмат» со счётом 2:0.
- 31 октября 2023
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