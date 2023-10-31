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Защитник «Крыльев Советов» Горшков прокомментировал поражение в матче с «Зенитом»

Защитник «Крыльев Советов» Горшков прокомментировал поражение в матче с «Зенитом»
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Футболист самарских «Крыльев Советов» Юрий Горшков высказался о поражении в матче группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Зенитом» (0:1). Единственный гол на счету форварда Ивана Сергеева.

«Мы играли от себя, не смотрели на перестроение «Зенита». Старались высоко прессинговать. Во втором тайме были хорошие моменты, которые надо было забивать. Игра была на три результата. Да, многие говорили, что у нас нет мотивации, но мы сегодня показали качественную игру и бойцовские качества», — передаёт слова Горшкова корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

После поражения от «Зенита» самарцы завершили групповой этап на последней строчке и выбыли из турнира. В прошлом сезоне команда Игоря Осинькина принимала участие в плей-офф.

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